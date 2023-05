BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt Stellung am Vormittag

Kaum Bewegung ließ sich um 09:19 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 99,00 EUR. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 99,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 98,84 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,16 EUR. Bisher wurden heute 4.265 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 185,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 46,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 146,43 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 08.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 1.277,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR umsetzen können.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 05.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

