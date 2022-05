BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit roter Tendenz

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 12:22:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 155,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 153,60 EUR aus. Bei 153,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.448 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 395,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2021). Gewinne von 60,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Abschläge von 39,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 258,86 USD.

Am 09.05.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 6.374,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 211,20 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 07.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 20,76 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Biotechnologie: Die Guten ins Töpfchen

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Co.: Booster für die Kurse

Hot Stocks heute: Trade-Update zu SAP, Apple und BioNTech

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com