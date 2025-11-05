Birkenstock Aktie News: Birkenstock verliert am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Birkenstock gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 39,26 USD.

Das Papier von Birkenstock befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 39,26 USD ab. Die Birkenstock-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,06 USD nach. Bei 39,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 17.643 Aktien.

Am 31.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 59,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 38,86 USD. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 1,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Birkenstock ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Birkenstock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch