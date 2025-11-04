DAX23.934 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.555 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,48 -0,6%Gold3.973 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Birkenstock-Kurs

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag verlustreich

04.11.25 16:08 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
34,40 EUR 0,90 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Birkenstock-Aktie bis auf 39,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 9.695 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,86 USD. Mit einem Kursverlust von 0,97 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Birkenstock gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Birkenstock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 720,34 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Birkenstock-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Birkenstock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Birkenstock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Birkenstock

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Birkenstock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen