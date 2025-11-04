Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,24 USD.
Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Birkenstock-Aktie bis auf 39,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 9.695 Birkenstock-Aktien den Besitzer.
Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,86 USD. Mit einem Kursverlust von 0,97 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.
Birkenstock gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Birkenstock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 720,34 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Birkenstock-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.
