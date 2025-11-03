Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Montagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 39,50 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 39,50 USD. In der Spitze büßte die Birkenstock-Aktie bis auf 39,48 USD ein. Bei 39,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.677 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2025 auf bis zu 62,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,63 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,48 USD am 03.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,05 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,43 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch
Ausgewählte Hebelprodukte auf Birkenstock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Birkenstock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Birkenstock nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen