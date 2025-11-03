Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Montagnachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 39,50 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 39,50 USD. In der Spitze büßte die Birkenstock-Aktie bis auf 39,48 USD ein. Bei 39,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.677 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2025 auf bis zu 62,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,63 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,48 USD am 03.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,05 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,43 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

