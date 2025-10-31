DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,03 +0,5%Gold3.984 -1,4%
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Birkenstock im Fokus

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

31.10.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Zuletzt konnte die Aktie von Birkenstock zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
35,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Birkenstock konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 40,52 USD. Kurzfristig markierte die Birkenstock-Aktie bei 40,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 39,90 USD. Bisher wurden heute 40.416 Birkenstock-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 62,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Gewinne von 54,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 39,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Mit Abgaben von 2,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 14.08.2025 lud Birkenstock zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,43 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 720,34 Mio. USD – ein Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Birkenstock 607,98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

In der Birkenstock-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Birkenstock

DatumMeistgelesen
Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
