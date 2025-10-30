DAX24.117 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.683 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,88 ±-0,0%Gold4.005 +1,5%
So entwickelt sich Birkenstock

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag im Aufwind

30.10.25 16:08 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Birkenstock gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 40,39 USD zu.

Um 15:51 Uhr wies die Birkenstock-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 40,39 USD nach oben. Bei 40,48 USD erreichte die Birkenstock-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 40,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.049 Stück gehandelt.

Bei 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 55,14 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,66 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Birkenstock-Aktie 1,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 14.08.2025 lud Birkenstock zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Birkenstock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 720,34 Mio. USD im Vergleich zu 607,98 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie in den Birkenstock-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
