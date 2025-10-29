DAX24.127 -0,6%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1663 +0,1%Öl65,22 +1,2%Gold4.000 +1,5%
Fokus auf Aktienkurs

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag leichter

29.10.25 16:08 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 40,98 USD.

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 40,98 USD. Die Birkenstock-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,83 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 41,37 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 78.371 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,66 USD. Dieser Kurs wurde am 31.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2025 (40,83 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 0,37 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.

Birkenstock ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 720,34 Mio. USD – ein Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Birkenstock 607,98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Birkenstock-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
