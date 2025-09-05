Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 49,25 USD abwärts.

Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 49,25 USD. Das bisherige Tagestief markierte Birkenstock-Aktie bei 49,25 USD. Bei 50,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 16.925 Birkenstock-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,66 USD an. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 21,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,99 USD am 10.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 16,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 720,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 607,98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,70 EUR je Birkenstock-Aktie.

