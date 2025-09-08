Birkenstock Aktie News: Birkenstock verzeichnet am Nachmittag Verluste

Birkenstock im Fokus

Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Birkenstock-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 48,13 USD abwärts.

Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 48,13 USD. Die Birkenstock-Aktie sank bis auf 48,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 48,29 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 14.384 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2025 auf bis zu 62,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Mit einem Kursverlust von 14,83 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

