Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Birkenstock zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 46,48 USD.

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 46,48 USD. In der Spitze legte die Birkenstock-Aktie bis auf 46,50 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,09 USD. Bisher wurden heute 24.657 Birkenstock-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,99 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 13,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Birkenstock-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 720,34 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Birkenstock einen Umsatz von 607,98 Mio. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch