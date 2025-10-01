DAX24.116 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,19 +2,1%Nas22.636 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,42 -2,5%Gold3.877 +0,5%
Aktienkurs aktuell

Birkenstock Aktie News: Birkenstock reagiert am Nachmittag positiv

01.10.25 16:10 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 45,96 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
38,72 EUR 0,14 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 45,96 USD. Die Birkenstock-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.261 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 62,66 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,34 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 10,81 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

