Birkenstock im Blick

Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Dienstagnachmittag fester

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Birkenstock-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 44,90 USD.

Das Papier von Birkenstock legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 44,90 USD. Die Birkenstock-Aktie legte bis auf 44,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,95 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.322 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 62,66 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Birkenstock-Aktie somit 28,34 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 40,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 8,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.

Birkenstock veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 720,34 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 607,98 Mio. USD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.net

