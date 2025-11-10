Birkenstock Aktie News: Birkenstock verbilligt sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 38,37 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Birkenstock-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 38,37 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bisher bei 38,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 39,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 8.895 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 63,30 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 0,52 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch
Ausgewählte Hebelprodukte auf Birkenstock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Birkenstock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Birkenstock nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen