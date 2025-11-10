Birkenstock Aktie News: Birkenstock verbilligt sich am Montagnachmittag

So entwickelt sich Birkenstock

Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 38,37 USD.

Die Birkenstock-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 38,37 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bisher bei 38,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 39,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 8.895 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 63,30 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 0,52 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

