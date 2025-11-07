Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag im Plus
Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Birkenstock-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 39,41 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:50 Uhr wies die Birkenstock-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 39,41 USD nach oben. Die Birkenstock-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,56 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,04 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.250 Stück gehandelt.
Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,66 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 59,00 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 3,15 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.
Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 720,34 Mio. USD – ein Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Birkenstock 607,98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
