Birkenstock Aktie News: Birkenstock verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Birkenstock

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 38,65 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Birkenstock-Aktie in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 38,65 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Birkenstock-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,53 USD aus. Bei 38,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 23.796 Birkenstock-Aktien.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 62,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 62,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 38,53 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 0,31 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 720,34 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 607,98 Mio. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

