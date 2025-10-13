DAX24.340 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.275 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.579 +1,7%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,74 +2,7%Gold4.094 +1,9%
Blick auf Aktienkurs

Birkenstock Aktie News: Birkenstock legt am Montagnachmittag zu

13.10.25 16:08 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock legt am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Birkenstock zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Birkenstock-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
37,16 EUR -0,06 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Birkenstock legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 42,47 USD. Die Birkenstock-Aktie legte bis auf 42,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 42,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.186 Birkenstock-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,66 USD) erklomm das Papier am 31.01.2025. Gewinne von 47,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 40,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.

Birkenstock gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

