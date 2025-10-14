Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 42,20 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 42,20 USD. Die Birkenstock-Aktie sank bis auf 41,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 13.335 Birkenstock-Aktien.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,66 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Birkenstock-Aktie somit 32,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (40,99 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 2,87 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

