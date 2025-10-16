Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Birkenstock

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt stieg die Birkenstock-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,75 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 42,75 USD. Die Birkenstock-Aktie legte bis auf 43,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 43,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 32.493 Birkenstock-Aktien.

Bei 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 40,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 4,12 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.

Am 14.08.2025 äußerte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

Experten taxieren den Birkenstock-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 EUR je Aktie.

