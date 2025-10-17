Birkenstock Aktie News: Birkenstock büßt am Freitagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 41,89 USD ab.
Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 41,89 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bisher bei 41,70 USD. Bei 42,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 30.659 Birkenstock-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2025 auf bis zu 62,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 49,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,99 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Birkenstock-Aktie 2,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.
Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 720,34 Mio. USD – ein Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Birkenstock 607,98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.
Redaktion finanzen.net
