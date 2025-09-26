Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag leichter

So bewegt sich Birkenstock

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 44,34 USD.

Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 44,34 USD. Die Birkenstock-Aktie sank bis auf 44,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,50 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 32.293 Aktien.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,66 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Birkenstock-Aktie somit 29,24 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 40,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 7,56 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Birkenstock-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 720,34 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 607,98 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch