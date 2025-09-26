DAX23.730 ±-0,0%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter
Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher? Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
So bewegt sich Birkenstock

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag leichter

29.09.25 16:11 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 44,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
37,80 EUR -0,82 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 44,34 USD. Die Birkenstock-Aktie sank bis auf 44,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,50 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 32.293 Aktien.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,66 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Birkenstock-Aktie somit 29,24 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 40,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 7,56 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Birkenstock-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 720,34 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 607,98 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Birkenstock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Birkenstock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Birkenstock

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Birkenstock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen