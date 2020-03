E.ON will Dividende bis 2022 um jährlich 5 Prozent erhöhen

Bis einschließlich 2022 soll die Dividende je Aktie um 5 Prozent jährlich erhöht werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Auch danach soll die Zahlung an die Aktionäre jährlich steigen. E.ON legt am Mittwoch die Bilanz für 2019 vor und hält zudem einen Kapitalmarkttag ab.

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: E.ON, PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images