DAX24.223 -0,7%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück. Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Bis 2045 braucht es 19.000 Kilometer neue Oberleitungen

13.11.25 12:26 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Tausende Kilometer Oberleitungen im deutschen Schienennetz sind aus Sicht der Bahnindustrie dringend erneuerungsbedürftig - doch aufgrund fehlender Mittel geht es beim Ersatzbau zu langsam voran. Zwischen 2021 und 2024 seien nur knapp 690 Kilometer Fahrdraht erneuert worden, teilte der Verband der Bahnindustrie mit. In etwa dem gleichen Zeitraum, zwischen 2021 und 2025, hätten rund 4.500 Kilometer Oberleitungen ausgedient.

Wer­bung

Fahrgäste dürften die Problematik immer wieder auch im Alltag merken: Mit zunehmender Überalterung der Oberleitungen muss auch der Bahnbetrieb angepasst werden, etwa indem die Züge langsamer fahren. Auch Störungen, die zu Ausfällen und Verspätungen führen, werden wahrscheinlicher.

Bis 2035 sollen es weitere 12.500 Kilometer sein, die ersetzt werden müssten, prognostiziert der Verband. Insgesamt steige der Ersatzbedarf bis 2045 auf rund 19.000 Kilometer. "Ein Weiter-so vergrößert den Instandhaltungsrückstand."

Trendwende bei Modernisierung des Netzes noch nicht da

Das Problem: Zwar habe der Bund im aktuellen Haushalt die finanzielle Basis für die Modernisierung der Infrastruktur gelegt. Doch wie diese Mittel konkret auf die einzelnen Gewerke verteilt werden sollen, sei unklar, kritisiert der Verband. Das erschwere die Umsetzung von Projekten. Außerdem brauche es dringend eine überjährige Finanzierung der Infrastruktur.

Wer­bung

Hoffnung setzt die Branche auf den sogenannten Infraplan der Bundesregierung, in dem konkrete Zielvorgaben und Projekte für die Schiene definiert werden sollen. Doch wann er kommt, ist weiter offen.

Nach einem schwierigen Jahr 2024 für die Bahnindustrie zeichnete sich im ersten Halbjahr eine deutliche Verbesserung ab. Auftragseingänge und Umsatz legten deutlich zu. Vor allem das Auslandsgeschäft lief gut.

Die Auftragslage dort verdoppelte sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Auslandsumsatz stieg im selben Zeitraum um knapp ein Drittel auf 3,1 Milliarden Euro und machte rund 41 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Auch das Fahrzeuggeschäft verbesserte sich sowohl im In-, als auch im Ausland um insgesamt 22 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro./maa/DP/jha