Blick auf die Zahlen

Figma-Aktie steigt: Software-Konzern mit Umsatzsprung

05.11.25 22:50 Uhr
NYSE-Aktie Figma stark: Software-Anbieter verbucht Umsatzanstieg | finanzen.net

Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der Software-Anbieter legte seine Quartalszahlen vor. So bewegt sich die Aktie.

Figma
38,20 EUR -4,20 EUR -9,91%
Figma veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Demnach erzielte das Unternehmen zuletzt ein Ergebnis je Aktie (EPS) von -2,72 US-Dollar. Im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres lag der Verlust bei 0,07 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz verbesserte sich Figma hingegen. Nach 199,00 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 274,173 Millionen US-Dollar.

Im Handel reagiert die an der NYSE notierte Figma-Aktie nachbörslich mit einem Plus von zeitweise 5,77 Prozent auf 46,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

