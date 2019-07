Portfolio-Manager sieht riesiges Potenzial in der Spotify-Aktie

Jon Markman, Portfolio Manager bei ROE Capital, hat sich positiv zu den Wachstumsaussichten der Spotify -Aktie geäußert.

Wandelndes Geschäftsmodell

In einem Kommentar bei "TheStreet" erklärte der Experte, dass Spotify wohl bald den Platz von Plattenlabens einnehmen werde. Das Unternehmen bemühe sich aktuell aggressiv um eine vertikale Integration in Konzerne, Merchandise, Werbung und Datenanalyse.

Spotify mache viele Dinge richtig, glaubt er. Das neue Geschäftsmodell basiere auf Datenanalyse und einer unauslöschlichen Marke. Damit reagiere der Konzern auf Veränderungen im Musikgeschäft, die Spotify maßgeblich mitgeprägt habe. Angesichts der Tatsache, dass Künstler heute nicht mehr das tun könnten, was sie früher taten, um Platten zu verkaufen, seien viele von ihnen auf ein "Live-Performance-Modell" umgestiegen. "Sie gehen raus, verkaufen Konzertkarten und Merchandise". Dabei lizenzieren sie ihre Musik an Marken, Werbetreibende und digitale Vermarkter.

Aktie mit 300 Dollar-Chance?

Bislang habe er sich bei Spotify aufgrund des bisherigen wenig rentablen Geschäftsmodells bedeckt gehalten. Inzwischen sieht Markman aber in einem veränderten Marktumfeld deutlich bessere Chancen für die Aktie.

In den Jahren 2016 und 2017 konnte der Konzern aufgrund neu ausgehandelter Verträge mit den größten Musikpartnern seine Bruttomarge um sieben Prozent steigern. Das führte 2018 zu einem Bruttogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar bei Erlösen von 6,2 Milliarden Dollar. Zeitgleich ist auch die Nutzerzahl deutlich angestiegen: 2018 zählten sie 242 Millionen. "So konsumieren und teilen Menschen heute Musik. So interagieren Musiker mit ihren Fans", erklärt Markman.

Spotify hat sich als beliebteste Plattform mit den meisten heruntergeladenen Playlists etabliert. Das hätten auch Künstler erkannt, die außerhalb von Spotify Exklusivverträge mit anderen Wettbewerbern abgeschlossen haben, schlussendlich aber zurückgekehrt sind.

Das gibt Hoffnung für die Aktie: "Ich vermute, dass Spotify in den nächsten Jahren aus ihrer engen Handelsspanne ausbrechen und in Richtung von 300 US-Dollar steigen kann, wenn das skalierbare, profitable Modell am Markt Anerkennung findet", so der Experte weiter. 2019 hat der Spotify-Anteilsschein bislang rund ein Drittel zugelegt, ist aber mit einem Stand von unter 150 US-Dollar noch weit von der 300-Dollar-Marke entfernt.



