BMW-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Insidertrade

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

BMW meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 31.05.2024. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 03.06.2024 ein. Sein Engagement in BMW ausgebaut, hat am 31.05.2024 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 9.877 Aktien zu je 92,74 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 93,16 EUR. Im Handelsverlauf wurden 860 BMW-Aktien umgesetzt. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 54,74 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 571.791.680 Papiere.

