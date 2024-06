BMW Aktie News: BMW gewinnt am Montagmittag an Boden

BMW im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 94,04 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Bei 94,44 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 93,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 286.259 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 7,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,78 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 111,25 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 5,33 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,72 EUR fest.

