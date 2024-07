BMW Aktie News: BMW reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 88,68 EUR zu.

Die BMW-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 88,68 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 89,24 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 266.670 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Gewinne von 30,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2024 Kursverluste bis auf 86,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 2,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,77 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,65 EUR an.

Am 08.05.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36,61 Mrd. EUR, gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,65 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

BMW-Analyse: UBS AG bewertet BMW-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren eingebracht