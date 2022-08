BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag ab

Um 03.08.2022 09:22:00 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 77,69 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,33 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,93 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.864 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 14,96 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 100,36 EUR an.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.142,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.482,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 15,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Ausblick: BMW zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Analysten sehen bei BMW-Aktie Potenzial

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images