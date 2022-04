BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Nachmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 80,11 EUR zu. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,12 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 79,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 580.468 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 25,35 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 15,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 05.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,48 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,41 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.05.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 22.03.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 14,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

