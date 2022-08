BMW Aktie News: BMW macht am Mittag Boden gut

Um 12:22 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 77,40 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,56 EUR an. Bei 77,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 552.010 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,92 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 14,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,00 EUR.

BMW veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.770,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 08.11.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,03 EUR je BMW-Aktie belaufen.

