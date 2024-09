BMW Aktie News: BMW am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 80,72 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 80,72 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 80,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,18 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.991 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 30,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,98 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,81 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,25 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,22 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,61 EUR im Jahr 2024 aus.

