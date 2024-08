BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Mittwochvormittag

Kurs der BMW

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 80,06 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 80,06 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,16 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,82 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.299 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 2,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,55 EUR.

Am 01.08.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,09 EUR gegenüber 4,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,57 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

