BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag im Plus

Um 08.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 75,30 EUR zu. Bei 75,32 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,15 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 530.159 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,01 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 11,42 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,29 EUR aus.

Am 05.05.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 31.142,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.482,00 EUR umgesetzt.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 15,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com