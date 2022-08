BMW Aktie News: BMW steigt am Mittag

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 12:22 Uhr 1,1 Prozent. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,74 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,09 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 211.517 Aktien.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 22,90 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,56 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,79 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.08.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 34.770,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 28.582,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 16,60 EUR je BMW-Aktie.

