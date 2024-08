BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Donnerstagmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 79,60 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 79,60 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,46 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.900 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,80 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,55 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,74 Prozent verringert.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

