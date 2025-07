BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 78,16 EUR zu.

Die BMW-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 78,16 EUR. Bei 78,50 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,42 EUR. Bisher wurden heute 413.702 BMW-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2024 markierte das Papier bei 92,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 15,39 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,97 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 3,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,67 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So schätzen Analysten die BMW-Aktie ein

BYD-Aktie schwächelt: BYD vor deutlichem Preisverfall - Erholung am Automarkt lässt Rabatte vorübergehend sinken