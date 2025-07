BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 85,12 EUR ab.

Die BMW-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 85,12 EUR abwärts. Die BMW-Aktie sank bis auf 84,92 EUR. Bei 86,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 330.867 BMW-Aktien.

Am 28.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,86 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,42 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 33,76 Mrd. EUR, gegenüber 36,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,80 Prozent präsentiert.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

