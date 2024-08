BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 79,80 EUR ab.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 79,80 EUR abwärts. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,66 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,02 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 34.037 Aktien.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 44,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 77,98 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,28 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,55 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,22 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,57 EUR je BMW-Aktie.

