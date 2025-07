BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 80,30 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 80,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 80,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 43.956 Stück.

Bei 92,38 EUR erreichte der Titel am 13.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 15,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,59 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,77 EUR.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,61 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,66 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So schätzen Analysten die BMW-Aktie ein

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verloren

VW-Aktie aber schwächer: Volkswagen dominiert den deutschen E-Auto-Markt - vor BMW, Tesla & Co.