BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 78,26 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 78,26 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,54 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 78,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.612 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 47,39 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,96 EUR am 06.09.2024. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 0,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,81 EUR je BMW-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 103,75 EUR.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

August 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag in Rot

Bernstein Research bescheinigt Outperform für BMW-Aktie