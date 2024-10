BMW Aktie News: BMW reagiert am Mittwochmittag positiv

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 76,92 EUR zu.

Das Papier von BMW legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 76,92 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,94 EUR zu. Bei 76,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 129.383 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 33,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,84 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,00 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 87,70 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,22 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,94 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BMW.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,63 EUR je BMW-Aktie belaufen.

