BMW Aktie News: BMW am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 76,90 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 76,90 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,12 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 271.218 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,00 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,26 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 15,14 Prozent Luft nach unten.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,61 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 86,75 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 32,41 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 25.03.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 12,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

