BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 82,77 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 82,77 EUR zu. Bei 80,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 865.666 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,48 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 94,50 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 37.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2023 erfolgen.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 26,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images