BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 74,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 73,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,15 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 42.230 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 25,67 Prozent niedriger. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,45 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,29 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 31.142,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.482,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 15,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

