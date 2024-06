BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von BMW

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 90,32 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 90,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 88,66 EUR. Bei 90,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 712.684 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (86,80 EUR). Abschläge von 3,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,78 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,25 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 08.05.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 36,61 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,85 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Mai 2024: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf

NIO, Geely, Xpeng: Warum Chinas E-Auto-Aktien unter Druck geraten

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr bedeutet