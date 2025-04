BMW Aktie News: BMW am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 70,04 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,5 Prozent auf 70,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 69,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 646.496 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 64,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 88,72 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 14.03.2025. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,25 Prozent zurück. Hier wurden 36,42 Mrd. EUR gegenüber 42,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,95 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

