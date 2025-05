BMW Aktie News: BMW am Mittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 82,14 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 82,14 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 82,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 82,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 332.162 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 104,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 27,40 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,35 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,87 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 84,41 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 11,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

US-China-Entspannung beflügelt deutsche Autowerte: Aktien von Mercedes-Benz, BMW & Co. im Aufwind

Aktien von BMW, VW und Co. gefragt: Vorsichtiger Zolloptimismus auch in Automobilbranche

Wie Experten die BMW-Aktie im April einstuften