BMW Aktie News: BMW am Montagmittag höher

BMW im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 83,46 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 83,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 84,06 EUR. Bei 81,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 696.635 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,39 Prozent. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 24,56 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,11 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,40 EUR gegenüber 4,40 EUR im Vorjahresquartal. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 11,02 EUR im Jahr 2025 aus.

