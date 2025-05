BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 82,68 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 82,68 EUR zu. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,16 EUR aus. Bei 82,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 711.004 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 104,65 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 31,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,87 EUR belaufen. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 84,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Es stand ein EPS von 3,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,40 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,07 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

